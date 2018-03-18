ضبط 42 شخصا بحوزتهم 50 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب - تصنيع - إتجار - إحراز - حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 42 متهما وبحوزتهم 50 قطعة سلاح ناري عبارة عن 6 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و29 فردا محليا الصنع، و177 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و8 خزنات لأسلحة نارية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.