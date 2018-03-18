الخطيب: إدارة الأهلي محترفة ولا أحد يتخطى دوره

قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن المجلس عمل من اليوم الأول على تحويل النادي إلى إدارة محترفة.

جاء ذلك خلال احتفالية النادي الأهلي التي تقام حاليا تحت شعار «عائلة الأهلي تكرم الأساطير» و «الأهلي ينطلق»؛ للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية بالنادي ومشروعاته المستقبلية بجانب تكريم رموز النادي عبر تاريخه في كل الألعاب.

وأضاف الخطيب أن الاحتراف يعني أن كل عضو مجلس إدارة وكل مدير يدرك أن له دور محدد لا يجب أن يتخطاه.

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه فور تولي المجلس الحالي للمسؤولية وجد بعض التداخل في الأدوار بين الأعضاء والمديرين، لذلك سارع في تطبيق الاحتراف في الإدارة.