فيتوريا جيماريش ينتزع فوزا صعبًا في الدوري البرتغالي

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انتزع فريق فيتوريا جيماريش فوزا صعبا من ضيفه أفيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز موريرينسي على بيلينينسيش بنفس النتيجة.

وسجل هدفي فيتوريا جيماريش باولو هورتادو (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثاني في الدقيقة 71 ، فيما سجل هدف أفيس أميلتون دا سيلفا في الدقيقة 39.

ورفع فريق فيتوريا جماريش رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أفيس عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، فاز موريرينسي على بيلينينسيش 2 / 1.

وسجل هدفي موريرينسي فلورينت هانين، لاعب بيلينينسيش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 27 وأنطونيو خوسي بينيرو في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف بيلينينسيش لويس كارلوس بيريرا في الدقيقة 49.

ورفع موريرينسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.