وزير الإسكان: سنرى ناطحات السحاب لأول مرة بمصر في منطقة الأعمال المركزية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بوضع حجر الأساس لمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال «مدبولي»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، إن «منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية من أكبر مشروعات التنمية العمرانية على مستوى العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية فقط».

وأوضح أن «منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديد تعد بمثابة مشروع عملاق، سوف ينقلنا إلى مصاف المدن العالمية».

وأضاف أن «منطقة الأعمال المركزية سوف تضم 20 برجًا، ولأول مرة سنرى ناطحات السحاب بمصر فيها»، مشيرًا إلى أنها ستضم أطول برج في إفريقيا، حيث سيصل ارتفاعه إلى 385 مترًا.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد وضع حجر الأساس، اليوم الأحد، لمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان.