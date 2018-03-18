سفير مصر بموسكو: مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة لافتة للنظر

قال الدكتور إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن هناك إقبالًا من الجالية المصرية في روسيا على المشاركة في انتخابات الرئاسة، موضحًا أن اللافت للنظر هو مشاركة الشباب بكثافة.



وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن الإقبال على صناديق الاقتراع زاد اليوم لأنه إجازة، ما أدى إلى مساعدتهم على التوافد إلى صناديق الاقتراع بشكل أكبر من الأمس.



وأوضح أن الجالية المصرية في روسيا لم يمنعها بُعد أماكنها وسوء الأحوال الجوية عن مقر اللجان من المشاركة في الانتخابات بكثافة، مؤكدًا أن حجم المشاركة لافت للغاية، إضافة إلى إقبال فئات عمرية مختلفة.



ولفت إلى مشاركة شباب صغير السن في الانتخابات، معقبًا: «وهذا يوضح الأمل والحرص على ممارسة دورهم الانتخابي، وهذه الانتخابات ظاهرة جديدة وتقديري أن الأعداد في هذه المرة ستكون أكثر من الانتخابات الماضية».



وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.