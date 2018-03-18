«ماذا بعد التخرج من الجامعة؟» في ندوة بـ«علوم الإسكندرية»

عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع وحدة متابعة الخريجين وقسم النبات والميكروبيولوجي، ندوة عامة بعنوان «خريجى القسم.. ماذا بعد التخرج؟»، اليوم الأحد، بقاعة الخريجين بمحرم بك، ألقاها د. عبير عبدالمحسن قاسم، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة دمنهور.

وتناولت المحاضرة الخطوات اللازمة ليستعد بها الخريج لسوق العمل، بمشاركة د. نجوى جمال الدين، أستاذ علم الطحالب التطبيقي، ود. منال محمود النجار، أستاذ الميكروبيولوجي، ومدير معهد علوم البحار والمصايد فرع الإسكندرية السابق، ود. خالد هاشم رضوان، الباحث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.

وحضر الندوة عددا من خريجي القسم العاملين في المجالات الصناعية المختلفة كشركات البترول والسلامة والصحة المهنية والتحاليل الطبية لبيان أهمية الدراسة بالقسم في التميز وحل المشكلات التي قد تطرأ في عملهم.