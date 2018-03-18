«منتخب السلة سيدات» يفوز علي الإمارات بالألعاب الإقليمية

حقق منتخب مصر لكرة السلة بنات فوزًا علي نظيره الإماراتي 22/16 صباح اليوم الأحد في منافسات الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيفها أبو ظبي حاليًا.

وقدمت بنات مصر عرضًا قويا خلال أحداث اللقاء وسط مساندة قوية من الجالية المصرية في الإمارات بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويشارك في البطولة 1015 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة أولمبية من 32 دولة 19 دولة من المنطقة إضافة إلى 13 دولة أوروبية وأفريقية وأسيوية الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الألعاب الإقليمية ومنذ انطلاقها أول مرة بالقاهرة عام 1999.

وهي الأردن، إيران،باكستان، البحرين، بنجلاديش، بلجيكا، تايبيه الصينية، تونس، الجزائر ، روسيا، السعودية ، السودان، سوريا، سريلانكا، العراق، عمان، الفلبين، فلسطين، قطر، كندا، كوت ديفوار، الكويت، لبنان، ليبيا، ماكاو، مصر ، المغرب، موريتانيا ،موناكو ، النمسا،هونج كونج، واخيرا وفد الامارات العربية المتحدة باعتبرها الدولة المنظمة.