فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو

فتحت مراكز الاقتراع في موسكو أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم الأحد، في انتخابات يختار فيها المواطنون الروس رئيسا للبلاد لولاية مدتها 6 سنوات.



ذكرت قناة «روسيا اليوم»، مشيرة إلى أنه حسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارًا من تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85.



وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع، وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، الموافقة للـ8 صباحا بالتوقيت المحلي.



ويستغرق التصويت على نطاق البلاد 22 ساعة، لينتهي في مقاطعة كالينينغراد غربي روسيا في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو، الموافقة للثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ويتبع ذلك فورا البدء في إعلان النتائج الأولية للانتخابات عبر البث المباشر من مقر لجنة الانتخابات المركزية في موسكو.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.