أوكرانيا تمنع المواطنين الروس من التصويت على أراضيها

حرمت السلطات الأوكرانية المواطنين الروس المقيمين في البلاد، من إمكانية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وفرض أفراد الشرطة والحرس الوطني الأوكرانيين طوقا أمنيا حول مبنى السفارة الروسية في العاصمة كييف، لا تسمح بدخولها إلا للدبلوماسيين.

وتواجه القنصليات الروسية في أوديسا وخاركيف ولفيف إجراءات تقييدية مماثلة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظم القوميون الأوكرانيون اعتصاما قرب السفارة الروسية في كييف احتجاجا على إجراء الاقتراع في شبه جزيرة القرم التي قررت في استفتاء شعبي قبل أربع سنوات الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية في وقت سابق أنها لن تسمح بإجراء التصويت داخل المرافق الدبلوماسية الروسية بسبب رفض الحكومة الروسية طلب كييف عدم إجراء الانتخابات في "الأراضي المحتلة"، وهي تسمية تطلقها أوكرانيا على القرم ومناطق دونباس شرق البلاد، التي أعلنت الانفصال عام 2014.

واتهمت السلطات الروسية كييف بانتهاك أحكام القانون الدولي، وأعربت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا عن استعدادها لرفع شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حين صرحت المفوضة لحقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا بأنها تعتزم اللجوء للأمم المتحدة ومجلس أوروبا لمعالجة هذه القضية.

ودعت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ضرورة الضغط على السلطات الأوكرانية لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.