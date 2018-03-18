الديمقراطيون يتهمون ترامب بتقويض التحقيق في قضية «التدخل الروسي»

اتهمت المعارضة الديمقراطية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالسعي لتقويض التحقيق في العلاقات المزعومة لحملته الانتخابية مع روسيا عام 2016، بعد سيل من الرسائل التي تهاجم التحقيق.

وبعد أن دعا محامي ترامب، أمس السبت، وزارة العدل إلى وقف التحقيق الموسع الذي تم إسناده إلى المحامي الخاص روبرت مولر، قال ترامب عبر تويتر إن هذا الجهد "ما كان يجب أن يبدأ".

وقال ترامب، اليوم الأحد، إن التحقيق ذا تحيز حزبي وغير عادل، وهاجم قادة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) الذين أقالهم، مشيرًا إلى أن مذكراتهم الخاصة بالاجتماعات معه - التي توثق ما يمكن أن تكون محاولات غير مشروعة من جانبه لعرقلة العدالة - هي "مذكرات مزيفة".

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، زعيم فصيل الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إن ما يقوم به ترامب هو "بالونات اختبار لعرقلة تحقيق مولر".

وحث شومر الجمهوريين المحافظين في الكونجرس على التأكد من استمرار التحقيق الخارجي لوزارة العدل في التدخل بالانتخابات الروسية.

وقال شومر: "على زملائنا الجمهوريين، وخاصة القيادة، التزام تجاه بلدنا بالوقوف الآن والتأكد من أن إقالة مولر هي خط أحمر لديمقراطيتنا لا يمكن تجاوزه".