تجديد حبس 3 متهمين في قضية «مكملين 2»

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، تجديد حبس كل من «نسرين.ع» و«أحمد.ع» و«أحمد.أ»، 15 يوما احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في قضية المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، والمعروفة إعلامياً باسم «مكملين 2».

وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهممين على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.