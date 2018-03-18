وزيرة الهجرة: الخوف على الوطن دفع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الخوف على مصر والشعور بالخطر عليها هو ما دفع المصريين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، أن الجالية المصرية في الخارج شعرت بأن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية يعد جزءً من تضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية في سيناء لمكافحة الإرهاب.



وأكدت أن الشعب المصري يعي أن مصر في مرحلة حرجة، معقبة: «نحن ننسى كل ما مرت به الدولة وإنقاذ الله لها، فلا يوجد انقطاع كهرباء، والبلد تحولت إلى دولة مستقرة، إضافة إلى انتفاض الدولة ضد الإرهاب الذي استهدف الكنائس والمساجد».



ولفتت إلى تغيير شكل مصر في الخارج، والذي يدل على تلاحم الشعب المصري، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية حينما رأت أنه لا فائدة من ضرب الكنائس اتجهت إلى استهداف المساجد.



وتوجهت بالشكر للقائمين على فيلم «ملحمة شعب وحكاية وطن»، إضافة إلى تقديرها للفنان أحمد فؤاد سليم، لإلقائه الصوتي على الفيلم، مؤكدة تأثيره على المصريين في الخارج، الذي لاحظته خلال جولاتها.



وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



