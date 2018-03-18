الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة عفرين

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سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر، الموالي لها على مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب صباح اليوم الأحد، وسط انسحاب لمقاتلي الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على المدينة.