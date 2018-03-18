الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة عفرين

سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر، الموالي لها على مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب صباح اليوم الأحد، وسط انسحاب لمقاتلي الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على المدينة.