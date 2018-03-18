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الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة عفرين

الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة عفرين
الجيش السوري الحر يسيطر على مدينة عفرين
دمشق - د ب أ
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 10:01 ص | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 10:01 ص

سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر، الموالي لها على مدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب صباح اليوم الأحد، وسط انسحاب لمقاتلي الوحدات الكردية التي كانت تسيطر على المدينة.


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