اختيار 1572 حاجا في القرعة العلنية بالشرقية

أجرى مديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، قرعة الحج بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية، واللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، وعدد كبير من المتقدمين وذويهم.

وتم إجراء القرعة العلنية، عن طريق الحاسب الآلي، على شاشات عرض، تأكيدا على الحيادية والشفافية الكاملة، طبقا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وتقدم لقرعة الحج من أبناء الشرقية، هذا العام 9182 مواطنا، تم اختيار 1572 منهم، من بينهم نسبة الـ10% لكبار السن، وعددهم 157 مواطنا.