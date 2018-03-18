موسكو: بريطانيا رفضت طلبنا لزيارة سكريبال بذريعة أنه مواطن بريطاني

ذكرت السفارة الروسية لدي المملكة المتحدة أن لندن رفضت طلبا روسيا بإتاحة زيارة دبلوماسيين لضابط الاستخبارات السابق سيرجي سكريبال الذي قٌتل مسموما جنوب إنجلترا، بذريعة أنه مواطن بريطاني.

وقالت السفارة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد: "طلبنا من الحكومة البريطانية وبمذكرة دبلوماسية زيارة سيرجي سكريبال وابنته، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بذريعة أنه مواطن بريطاني".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو إن "البريطانيين رفضوا زيارة الجانب الروسي لسيرجي سكريبال، ولم يقدموا أي معلومات عن حالة ابنته يوليا".

وأشار ياكوفينكو إلى تناقض الممارسات البريطانية مع القانون الدولي، لأن سكريبال مواطن روسي، ويحق لروسيا بموجب اتفاقية فيينا الحصول على معلومات كاملة عن الحالة الصحية لمواطنها.

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بالضلوع في حادث تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية والعميل البريطاني سكريبال وابنته يوليا بغاز سام، الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته "حملة إعلامية" ضدها مبنية على الاستفزاز ولا تستند لأي دليل ملموس.