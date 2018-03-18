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المصري: الزمالك لم يطلب شراء محمد حمدي.. وعروض موكورو مؤجلة

الشروق
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 11:36 ص | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 11:36 ص

قال محمد قابيل، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن ناديه لم يتلق أي عروض من جانب نادي الزمالك للحصول على خدمات محمد حمدي، ظهير أيسر الفريق البورسعيدي.

وأضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك لم يطلب منا شراء حمدي في الانتقالات الصيفية، كل ما أثير حول الأمر غير صحيح".

وأردف: "بالنسبة للمحترف شيخ موكورو، بالفعل تلقى بعض العروض، لكن أجلنا الملف لحين انتهاء مباريات الفريق في الدوري للتركيز من أجل حسم المركز الثاني، وبعدها سنناقش الأمر".

وأشار قابيل إلى أن البوركيني بانسية تلقى استدعاء من منتخب بلاده للانضمام للمعسكر المقامة في فرنسا خلال الشهر الجاري.

وكشف عضو مجلس إدارة المصري، إن إصابة فريد شوقي، لاعب الفريق في مباراة سيمبا كانت في العضلة الضامة وسيحتاج للعلاج فترة تصل إلى 3 أسابيع على أن يعود بعد ذلك.

 


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