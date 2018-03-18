وفاة 4 أشخاص وحصار أكثر من 10 جراء حريق بفندق في الفلبينؤ

قال مسؤولون، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في فندق بالعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الأحد، مع بقاء أكثر من 10 أشخاص آخرين محاصرين بداخله.

وأكد رئيس دائرة الإطفاء جوناس سيلفانو، أنه من المعتقد أن الحريق قد بدأ في الطابق الثاني من فندق «ووترفرونت مانيلا بافيليون» في مدينة مانيلا، حيث كانت تجرى أعمال تجديد.

وأوضح «سيلفانو»، أن عمليات إخماد الحريق والبحث والإنقاذ جارية، وأفاد «جوني يو» رئيس مكتب الحد من مخاطر الكوارث في مانيلا، أنه تم نقل 4 أشخاص وهم فاقدين الوعي إلى المستشفى، ولكن أعلنت وفاتهم لدى وصولهم.

وأضاف، أن أحد المتوفين هو من حراس الأمن، ويجرى تحديد هوية الثلاثة الآخرين.

وذكر أيضًا، أن فريق إنقاذ رصد 19 شخصًا على الأقل محاصرين في الطابق الخامس، ولكن لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن وسيلة لإخراجهم بأمان.

وقال «يو»، إنهم على قيد الحياة وعلى اتصال مستمر مع فريق الإنقاذ، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء جميع النزلاء من الفندق المؤلف من 350 غرفة.

وحثت السلطات سائقي السيارات على الابتعاد عن المنطقة وسط انعدام الرؤية بسبب الدخان.

يذكر أن، فندق «مانيلا بافيليون»، تم افتتاحه في عام 1968، وكان يشهد أعمال تجديد منذ العام الماضي، ويقع في منطقة إرميتا السياحية الرئيسية في مانيلا.