عضو مجلس الأهلي: كان بأمكاننا الفوز بعدد أكبر من الأهداف على مونانا في الجابون

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجابون، إن الفوز الذي حققه الفريق على مونانا بثلاثة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، كان أكثر من رائع، لافتا إلى أن الفريق كان بإمكانه تحقيق نتيجة أكبر.

وأضاف في تصريحات إذاعية : "أحوال الطقس هى الشيء الوحيد الذي كان يقلقنا قبل المباراة، نظرا لتقلبات حالة الطقس".

وأشار قنديل إلى أنه تشاور مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، عقب المباراة لصرف مكافأة إجادة للاعبين عقب المباراة بعد الفوز الرائع الذي تحقق.

وعلي جانب آخر قال قنديل: "هدفنا المشاركة المجتمعية والتواصل بين كل أجيال النادي وأعضاءه وجماهيره والعاملين به".

وأكمل: "مؤتمر تكريم رموز النادي الأهلي الذي يقام اليوم بمقر النادي، يأتي انطلاقا من تنفيذ البرنامج الانتخابي للكابتن محمود الخطيب وقائمته، وهذه هى روح الأهلي".

وأشار قنديل إلى أن محمود الخطيب سيسافر إلى ألمانيا غدا في رحلة علاجية على أن يعود بعد شهر لمزاولة عمله، لافتا إلى أن الخطيب بذل جهودا جبارة في الفترة الماضية داخل النادي.