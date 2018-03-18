صلاح يتحدث عن الطموح وجائزة الأفضل وأصعب اللحظات

شدد محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول على أن عدم وجود سقف لطموحاته من أهم أسباب نجاح تجربته في الملاعب الأوروبية.

وقال صلاح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة اتفاقية وقعها مع إحدى شركات الاتصالات: "أعمل دائما على تطوير نفسي، أرى أن مسيرتي جيدة الآن سواء مع منتخب مصر أو الأندية التي لعبت فيها وصولا لليفربول".

وتابع:"لابد أن يكون لدي طموح كبير ولا أريد الحديث حاليا عن جائزة أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "منذ أول يوم وصلت فيه ليفربول، وأنا أسعى إلى تحقيق انجاز مع الفريق، وأرى أن قرعة دوري أبطال أوروبا وضعتنا مع مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي، الذي نعرفه جيدا، ولذلك نمتلك فرصة في هذه المسابقة".

وتحدث صلاح عن طموحاته مع منتخب مصر في كأس العالم، قائلا: "الجيل الحالي طموح للغاية، وقادر على تحقيق انجاز في كأس العالم، متفائل وثقتي في قدرة اللاعبين على تقديم أداء بنسبة 100%".

وعن أصعب لحظة عاشها صلاح في مسيرته، اختار الدولي المصري مباراة الكونغو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي حسمها "الفراعنة" بهدفين مقابل هدف بفضل هدفي محمد صلاح.

وأتم: "مباراة الكونغو من أصعب اللحظات التي مرت على حياتي، خاصة بعد أن وصلت النتيجة (1-1)، وحينما حصلنا على ركلة جزاء، لم أفكر كثيرا، والحمد لله نجحت في تنفيذها، وصعدنا إلى كأس العالم".