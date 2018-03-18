ساوثهامبتون يسقط ويجان ويتأهل للمربع الذهبي بكأس إنجلترا

لحق ساوثهامبتون بفريقي توتنهام ومانشستر يونايتد في المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه ويجان اليوم الاحد في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل لاعب الوسط الدنماركي الشاب بيير إميل هوبيرج الهدف الأول في الدقيقة 62 ثم أضاف زميله البرتغالي سيدريك سواريس الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدى كريستيان والتون حارس مرمى ويجان لضربة جزاء سددها مانولو جابياديني بعد الهدف الأول لساوثهامبتون.

وأنهى ساوثهامبتون مغامرة ويجان قاهر العمالقة كما قدم لاعبو الفريق هدية ثمينة لمديرهم الفني الجديد مارك هيوز في أول مباراة يقود فيها الفريق بعد توليه المسؤولية في الأسبوع الماضي.

وقال هيوز : "كان يوما مهما بالنسبة لنا. أسبوع صعب للاعبين حتى قبل اتفاقي مع النادي".

و أوضح : "إنها مجرد بداية، أمامنا الكثير من العمل لنقدمه في الدوري الإنجليزي ولكننا سنستمتع أيضا بخوض المربع الذهبي للكأس على استاد ويمبلي في لندن وهو أمر رائع".

وكان ويجان أطاح بفريق مانشستر سيتي من دور الستة عشر للبطولة ولكنه فشل في استغلال الفرص التي سنحت له في وقت مبكر من مباراة اليوم ليسقط أمام ساوثهامبتون في الشوط الثاني من المباراة.