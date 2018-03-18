مقتل طالب بطلق ناري في حفل زفاف بشبرا الخيمة

لقي طالب بكلية الحقوق مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أطلقه أحد الأشخاص؛ احتفالا بحفل عرس بشبرا الخيمة. تم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إشارة من مستشفى المطرية، بوصول «إسلام.ع»، طالب بكلية الحقوق جامعة بنها، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري «خرطوش» بالرقبة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه حال تواجد المجني عليه بحفل عرس صديقه «محمد.و» بناحية مدارس الأورمان – بهتيم – دائرة القسم، قام «فاروق.ع»، بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته؛ ابتهاجا بحفل العرس ما أحدث إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع. تم التحفظ على المتهم وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.