بدء الانتخابات الرئاسية في روسيا بأقصى شرق البلاد

بدأ المواطنون الروس في الإدلاء بأصواتهم مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت روسيا الاتحادية)، وذلك في أقصى شرق البلاد في الانتخابات الرئاسية التي يرتقب أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية رابعة وسط تصاعد التوتر مع الغرب.



وفتحت لجان الانتخابات أبوابها في شبه جزيرة كامتشاكا والمناطق المجاورة لها في الثامنة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي لروسيا الاتحادية.



وتضم روسيا وهي أكبر بلدان العالم من حيث المساحة إحدى عشرة منطقة زمنية.



وقد تم منع أحد أشد منتقدي بوتين، وهو زعيم الاحتجاجات أليكسي نافالني، من الترشح في الانتخابات بسبب إدانته في جرائم مالية. وكانت اللجنة الانتخابية المركزية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن المعارض لن يستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية قبل عام 2028 لكونه مدانا في ارتكاب جرائم مالية.



وطالب نافالني الروس بمقاطعة الانتخابات وأعرب عن أمله في أن يتم تقويضها بسبب انخفاض نسبة الإقبال على التصويت.



ويرجح أن يفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذه الانتخابات بلا مصاعب تذكر، متغلبا على سبعة مرشحين آخرين لا يمتلكون ثقلا انتخابيا يذكر ليظل بوتين مدة ستة أعوام أخرى في سدة الرئاسة.



ويفتقد المرشحون السبعة الآخرون لأية فرصة حقيقية للفوز نظرا لتمركز السلطة في يد الكرملين المؤيد لبوتين.



يوافق يوم الانتخابات الذكرى الرابعة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا عام 2014.



ويلقي النزاع بين الغرب وروسيا بسبب الهجوم بمادة سامة على عميل مزدوج سابق في بريطانيا بظلاله على تلك الانتخابات.



يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في روسيا حوالي 109 ملايين نسمة، وتظهر النتائج الأولية بعد إغلاق اللجان الانتخابية في مدينة كالينجراد الروسية المعزولة الواقعة على بحر البلطيق، وذلك في السابعة من مساء الأحد بتوقيت وسط أوروبا.



ويتنافس في الانتخابات التي تقام في الثامن عشر من مارس الجاري ثمانية مرشحين، وهم سيرجى بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبرالي، ومكسيم سورايكين مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وجريجوري يافلينسكي مرشح عن حزب "يابلوكو" (التفاحة).