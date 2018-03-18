«تسهيل» تعلن انتهاء أزمة تكدس المعتمرين أمام منافذ البصمة الحيوية

• إنهاء إجراءات البصمة الحيوية لـ50 ألف مواطن حتى الآن



شهدت إجراءات الحصول على البصمة الحيوية المقرر تطبيقها لكل زوار المملكة العربية السعودية هذا العام انفراجة واضحة خلال الأيام القليلة الماضية بعد عقد اجتماعات بين وزارة السياحة ولجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة وشركة تسهيل وعدد من الجهات المعنية، وانتهت أزمة تكدس المعتمرين أمام منافذ البصمة الحيوية بعد زيادة فروع شركة تسهيل بالمحافظات.



وأكد ناصر تركى، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ما يقرب من 50 ألف معتمر حتى الآن أنهوا إجراءات البصمة الحيوية وهو ما يعد مؤشر جيدا فى بداية موسم العمرة بعد أن شهدت حالة من الزحام أمام فروع الشركة بسبب قصر مدة موسم العمرة.



أضاف تركى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع العديد من الحلول العاجلة أهمها الحرص على تواجد فروع الشركة فى جميع محافظات مصر لعدم مشقة المعتمرين وهو ماتم من خلال 15 فرعا بكل من (القاهره، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان)، مشيرًا إلى أن زيادة الفروع ساهم في تقليل حالة التكدس التى حدثت خلال الأيام الماضية.



فيما أكد المحاسب صلاح السعودي عضو غرفة شركات السياحة على ضرورة استمرار عمل فروع البصمة الحيوية يومي الجمعة والسبت لذوي الحجوزات المؤكدة سواء جوية أو برية مع بدء موسم العمرة وإيجاد بدائل لمن يرغب في الحصول على خدمات مميزة مقابل تكلفة إضافية.



وأشاد السعودى بالدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة التي بذلت جهودا كبيرة في وصول عدد الشركات السياحية المتعاقدة مع وكالات سعودية لتنظيم رحلات الحج والعمرة إلى 750 شركة وقام معظمها بسداد مبلغ التأمين للوكيل السعودي وهو 200 ألف ريال سعودي لكل شركة وبخاصة بعد الدعم المباشر من الحكومة السعودية بالتوسع في منح التراخيص لوكالات جديدة للعمل بمجال الحج والعمرة.