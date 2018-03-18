«المصريين بالخارج»: «الجيش في الميدان ونحن باللجان» شعار الجاليات حول العالم

أشاد إبراهيم جنينة، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، بمشاركة أبناء الجاليات المصرية بمختلف الدول، في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى استمرار توافد الناخبين على مقار اللجان وسط هتافات حبًا في مصر.

وأضاف «جنينة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن المصريين يهتفون بسعادة عارمة «الجيش في الميدان ونحن في اللجان»، إيمانًا منهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، وإدراكهم أن ذلك واجب وطني، واستحقاق دستوري.

وأشار إلى استمرار توافد الناخبين على السفارات بمختلف الدول، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، واصفًا ذلك بأنه تكملة للعرس الوطني الذي يعيشونه المصريين بالخارج، الذي قد جاءوا في رحلة لتفويض الدولة المصرية للمرة الثانية برضا تام لما آلت إلى الأحداث خلال السنوات الماضية.

وحول الدول الأكثر تصويتًا حتى الآن، أوضح أنه لا يمتلك أرقامًا محددة، ولكن المؤشرات الأولى تشير إلى أن الكويت والسعودية والإمارات، يتنافسون على المركز الأول حتى الآن، مضيفًا أن أوروبا تضرب المثل رغم سوء الأحوال الجوية.

وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.

https://www.youtube.com/watch?v=F7C7Z5LFiNU