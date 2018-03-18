قرعة لتوزيع أراضي الظهير الزراعي بقرية في الوادي الجديد

قال المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إنه سيتم إجراء قرعة علانية لمساحة 200 فدان ضمن مشروعات الظهير الزراعي بقرية أولاد عبد الله؛ لتوزيعها على المنتفعين ممن تقدموا بطلبات للوحدة المحلية والجمعية الزراعية.

وأضاف «عباس»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من فحص كافة المستندات للملفات، واختيار 63 متقدما ممن انطبقت عليهم الشروط من إجمالى المتقدمين وهو 90 مواطنا.

وأوضح أن القرعة سوف تجرى يوم 20 مارس الجاري، بحضور جميع المتقدمين وبشفافية، ليحصل كل شاب على 5 أفدنة وسيتم اختيار 40 شخصا من إجمالي 63 تنطبق عليهم الشروط.