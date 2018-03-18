مصر تقدم شحنة مساعدات طبية إلى الصومال

صرح وليد إسماعيل السفير المصري لدى الصومال اليوم الأحد، أن السفارة قامت بتسليم شحنة مساعدات طبية تبلغ نحو 2 طن من الأدوية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى دكتور عبدالله حاشي وكيل أول وزارة الصحة الصومالية.

وقال، إن المسئول الصومالي قدم الشكر والتقدير للحكومة المصرية على الجهود المستمرة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم للصومال والوقوف بجانبه في الظروف الحالية.

وأضاف السفير، أن هذه الشحنة تأتي في إطار المساعدات، التي تقدمها مصر للصومال لتوفير الدعم المستمر والرعاية الصحية اللازمة للأشقاء الصوماليين، وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والصومال لمساعدة الأشقاء على مواجهة الجفاف، وما يترتب عليه من آثار مثل انتشار الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى حوادث الإرهاب التي ينتج عنها إصابات بالغة الخطورة.