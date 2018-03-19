نابولي يفلت من كمين جنوه ويشدد الخناق على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

جدد نابولي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه جنوه اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.



لم تلعب الأرض مع أصحابها في أغلب مباريات المرحلة اليوم، حيث أسفرت عن فوز إنتر على مضيفه سامبدوريا 5 / صفر ،وميلان على ضيفه كييفو 3 / 2، وروما على مضيفه كروتوني 2 / صفر، وكالياري على مضيفه بينفينتو 2 / 1، وأتالانتا على مضيفه فيرونا 5 / صفر، وفيورنتينا على مضيفه تورينو 2 / 1، فيما تعادل لاتسيو مع ضيفه بولونيا 1 / 1.



ارتفع رصيد نابولي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إلى 73 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع يوفنتوس (المتصدر) إلى نقطتين فقط، بعد تعادل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) سلبيا مع مضيفه سبال أمس السبت في المرحلة ذاتها.



في المقابل، تجمد رصيد جنوه، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.



تقمص راؤول ألبيول دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 72 عبر ضربة رأس رائعة من متابعة لركلة ركنية نفذها خوسيه ماريا كايخون.



