ميلان يقلب الطاولة علي كييفو ويحقق فوزا مثيرا

استطاع ميلان الإيطالي أن يقلب الطاولة علي كييفو فيرونا في الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الإيطالي، وفاز علية بثلاثة أهداف لإثنين بعد أن كان متأخرا بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة شهدت مجريات ومنعرجات كثيرة علي مستوي النتيجة.

ودخل ميلان اللقاء بقوة واستطاع أ يفتتح النتيجة في الدقيقة العاشرة عن طريف التركي هاكان كالهنغلو، واستطاع فييونا أن يعادل النتيجة في الدقيقة الثانية والثلاثون، عن طريق الاعب فابيو ديباولي، ثم عاد وقلب النتيجة علي ميلان وتقدم علية بالهدف الثاني، عن طريق اللاعب ماريوز في الدقيقة الـ33.

ميلان استطاع أن يتعادل عن طريق اللاعب المتميز كوروتوني، في الدقيقة الـ52، ثم عاد وقلب النتيجة وحقق الريمونتادا، وأحرز الهدف الثالث عن طريق أندريا سيلفا في الدقيقة الـ82 عن طريق البرتغالي أندريا سيلفا.

بهذا الفوز حافظ ميلان علي المركز الثالث برصيد50 نقطة، بينما تجمد رصيد فيرونا عندالنقطة الـ22 في المركز قبل الأخير، في الدوري الإيطالي.