سفير مصر في الجابون يكشف خطة عودة بعثة النادي الأهلي

كشف أحمد بكر سفير مصر في الجابون، عن موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إلى القاهرة، بعد خوض مباراة مونانا الجابوني.

وكان الأهلي صعد إلى دور المجوعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز على مونانا في الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، السبت، في إياب دور الـ32 من البطولة.

وقال السفير: "الأهلي سوف يغادر القاهرة صباح غد عبر الخطوط الأثيوبية، وسيصلون العاصمة أديس أبابا في السادسة مساءا، ويتحركون في في الثامنة مساءا إلى القاهرة".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "بعثة الأهلي سوف تصل القاهرة في الواحدة صباح 20 مارس، وسوف تستغرق الرحلة ما يقرب 10 ساعات".

وأكد بكر، أن الأهلي حقق فوزا مستحقا على فريق مونانا الجابوني، في مباراة الإياب أمس، السبت.

وأضاف: "جمهور مونانا توقع الخسارة أمام الأهلي، وأكدوا أنهم يسعون إلى التعلم من النادي الاهلي بعد الخسارة في مباراة الذهاب برباعية".

وعلى جانب آخر قال بكر، إنه اقترح على بعثة النادي الأهلي في الجابون، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجارية، والمسموح بها للمصرين المغتربين خارج البلاد.

وتابع: "تحدثت مع بعثة الأهلي حول هذا الأمر منذ يومين، وقلت لهم أن باب السفارة مفتوح، ومن الممكن التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

واستطرد قائلا: "احتمال كبير تواجد أفراد من بعثة الأهلي في السفارة المصرية بالجابون، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وعاد ليقول: "عدد المصريين في الجابون حوالي 100 فرد فقط، والكل أبدى استعداده للتصويت في الانتخابات، وبدأت عملية التصويت من أول أمس، وهناك إقبال من المصريين مقارنة بعددهم في الجابون".