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«أردوغان»: رفع الأعلام التركية والسورية وسط عفرين

إسطنبول - د ب أ:
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 10:44 ص | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 10:44 ص


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استكمال السيطرة على وسط مدينة عفرين شمال غربي سوريا صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول إن «الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر رُفعت في وسط المدينة».


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