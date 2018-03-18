«أردوغان»: رفع الأعلام التركية والسورية وسط عفرين

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استكمال السيطرة على وسط مدينة عفرين شمال غربي سوريا صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول إن «الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر رُفعت في وسط المدينة».