انتهاء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية بأستراليا وبدء فرز الأصوات

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في المقر الانتخابي بسفارة مصر بكانبيرا وفي القنصليتين بسيدني وملبورن في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لأستراليا.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين في أستراليا، والذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات انطلاقًا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية في أرض الوطن.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابها في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لأستراليا وحتى التاسعة مساء خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت عملية التصويت لليوم الثالث، قد بدأت بنيوزيلاندا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة صباح الأحد بتوقيت ويلنجتون، وتتوالى بالنسبة للمصريين في الخارج في باقي المقار الانتخابية في 124 دولة من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية «لوس أنجلوس» هي آخر اللجان التي ستغلق أبوابها.