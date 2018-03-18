«المصريين بالخارج»: لا عزوف من الشباب عن المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال سعيد المغربي، المتحدث باسم اتحاد المصريين في الخارج، إنه لا يوجد عزوف من الشباب عن المشاركة في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا مساهمته بكثافة في تلك العملية.



وأضاف «المغربي»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن الجاليات المصرية في مختلف دول العالم أثبتت أنها قبلت التحدي وبرهنت عمليًا على انتمائها للوطن بناءً على قناعات بداخلها.



وتابع: «الشباب شارك في الانتخابات بالخارج، واليوم توجه 91 شاب وفتاة من الدارسين في جامعات موسكو للإدلاء بأصواتهم، يوجد تكاتف جهود ولأول مرة نرى انسجامًا بين كل الجهات التي تمتلك قناعة واحدة».



ولفت إلى تعاون سلطات دول الخليج في تسهيل سير العملية الانتخابية، مضيفًا: «المصريون بالخارج ضربوا مثلًا لكيفية محبة الوطن عمليًا، وهي صورة غير مسبوقة، نحن بدأنا والنهاية التي تبهر العالم ستكون في مصر».



وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.