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ضبط 18مخالفة تموينية بمرسى مطروح

أحمد سباق
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 7:19 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 7:19 م

قال السيد أبو اليزيد، مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم تحرير 18 مخالفة تتعلق ببعض المخابز البلدية المخالفة، والمحلات التجارية التي تعرض وتبيع لحوم بدون غطاء، وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في حملة تموينية بمدينة مرسى مطروح.

وأكد «أبو اليزيد»، في بيان له، الأحد، استمرار تكثيف الحملات التموينية على مراكز المحافظة الثمانية بالحملات التموينية لضبط الأسعار، وذلك حرصًا على مصلحة المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتم تحرير المحاضر، وجميعها أحيلت المحاضر للنيابة العامة للنظر والتصرف.


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