إجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات جنوب أستراليا

طالبت السلطات الأسترالية آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم في منطقة فيكتوريا الريفية بجنوبي البلاد، وذلك مع اتساع نطاق حرائق الغابات التي بدأت في الاقتراب من المدن الساحلية في وقت مبكر من اليوم الأحد.



وأصدرت سلطات حوالي 40 بلدة تحذيرا طارئا بعد أن تسببت قوة الرياح وارتفاع درجات الحرارة في دفع الحرائق عبر أراض زراعية قرب بلدتي وارنامبول وهوكيسدال.



ومن المتوقع أن تغير الرياح وجهتها وتكتسب المزيد من السرعة صباح اليوم الأحد، مما سيمثل تهديدا لمدن أكبر تبعد 250 كيلومترا غرب مدينة ملبورن.



ويكافح 300 من عناصر الإطفاء الحريق الذي أتى على العديد من الممتلكات. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.