«حقوق إنسان النواب»: على «الخارجية» استدعاء السفير البريطاني بشأن قضية «مريم»

طالب النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، لمتابعة آخر تطورات قضية الطالبة المصرية «مريم» التي توفيت عقب اعتداء فتيات عليها بالضرب.

وشدد «الغول»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دققيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، على ضرورة مشاركة جميع مؤسسات الدولة في الحفاظ على حق الطالبة «مريم»، معقبًا: «أيًا كانت الأسباب لا يمكن أن تؤدي إلى القتل، هناك فتاة أُهدر دمها ولاقت إهمالًا طبيًا في المستفشى».

وتابع أنه لا بد أن يتولى مكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام متابعة تلك القضية، لأنه يستطيع أن يأتي بنتيجة عادلة في تلك القضية، مشددًا على ضرورة القصاص من المعتديات، إضافة إلى محاسبة الأطباء وهيئة المستشفى التي أهملت في علاجها.

يذكر أن الفتاة تعرضت لحادث اعتداء، في مدينة «توتنجهام» البريطانية، نتج عنه إصابتها بغيبوبة من جانب مجموعة من الفتيات، وسجلت الواقعة على كاميرات إحدى الحافلات التي شهدت جزء من وقائع الاعتداء عليها.

وأعلن السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن، الأربعاء الماضي، وفاة الطالبة المصرية «مريم»، بعد أيام من الاعتداء عليها بالضرب.