مصدر عراقي: القوات الأمنية تصد هجوما لـ«دعش» وتقتل 7 من عناصره شمال غرب الموصل

أفاد الناطق باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري، اليوم الأحد، بصد هجوم شنه عناصر "داعش"، عند مدخل قضاء البعاج، 120 كلم شمال غرب الموصل.

وقال "الجبوري" إن: "القوات الأمنية المتمركزة بقضاء البعاج تمكنت اليوم من صد هجوم نفذه متسللون من تنظيم داعش، وذلك عن طريق كمين نصبته قبل دخولهم للقضاء، وتمكنت من قتلهم بالحال".

وأضاف أن: "القوات الأمنية استولت على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وتمت مصادرتها"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية طوقت مدخل القضاء بالكامل وشنت حملة مداهمة وتفتيش في القضاء بحثا عن متسللين آخرين من التنظيم".

وتشهد محافظة نينوى أعمال عنف وهجمات متفرقة تنفذها خلايا التنظيم النائمة، وذلك رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء على تنظيم "داعش" عسكريا في البلاد.