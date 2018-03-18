قال أمجد عبد الغفار، سفير مصر لدى هولندا، إن العملية الانتخابية في السفارة المصرية بالعاصمة أمستردام تسير بشكل طيب ومنتظم، موضحًا أن الناخبين هناك يغلب عليهم طابع الشباب.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صوت الناس»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن المشاركين في العملية الانتخابية أغلبهم مقيمين في مدينة أمستردام، مؤكدًا رؤيته لنماذج مشرفة، من بينها إصرار شاب مريض على الذهاب لمقر الاقتراع وقطعه مسافة تبلغ 300 كيلو متر للإدلاء بصوته.

وأكد وجود الانتماء المتواصل لدى المصريين في الخارج لأرض الوطن، موجهًا رسالة لهم بقوله: «رفعتوا رأسنا بسبب هذا الشعور الوطني الذي أعطاني دفعة إيجابية».

وأعرب عن أمنيته في وجود مزيد من الاتحادات والجمعيات الخاصة بالجالية المصرية في هولندا لتعزيز التعاون بينهم، مؤكدًا أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نتيح كافة الخدمات للمصريين بالخارج.

ويستمر تصويت المصريين في السفارات المصرية في مختلف دول العالم لليوم الثالث والأخير في الانتخابات الرئاسية بالخارج، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، بينما تقام في الداخل خال أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري.