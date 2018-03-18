مصنع ملابس الوادي الجديد يتمكن من تصنيع 20 ألف قطعة ملابس مختلفة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن مصنع ملابس الجاهزة التابعة للمحافظة تمكن بعد إعادة تأهيله وتشغيله من تصنيع 20 ألف قطعة ملابس ما بين «تشيرت، وبنطلون جنز عالي الجودة»، وذلك خلال الفترة من أغسطس الماضي حتى مارس الجاري.

وقال في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذا الإنتاج قد تم بعد فترة توقف وتعثر تعرض لها المصنع، الذي أصبح يعمل حاليًا بطاقة إنتاجية 1000 قطعة ملابس في اليوم الواحد، وطبقًا لمتطلبات السوق، ويضم 35 ماكينة خياطة يعمل عليها 57 عاملًا بصفة تبادلية خلال ورديات.

الجدير بالذكر، أنه من خلال المصنع تم تصنيع الزي المدرسي لطلاب الصف الأول بمختلف المراحل التعليمية وجاري إنشاء عدد من وحدات تصنيع الملابس بمراكز باريس وبلاط والداخلة والفرافرة، وذلك تحت إشراف القائمين على مصنع ملابس المحافظة، مما يوفر فرص عمل للشباب بمختلف مراكز المحافظة وكذلك يوفر منتج بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الأسواق وفي متناول الجميع.