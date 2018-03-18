تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددتها وزارة السياحة لجميع شركات السياحة العاملة في مجال رحلات العمرة والمتعاقدة مع الوكلاء السعوديين لإرسال مستند رسمى من البنك الذى تتعامل معه الشركة إلى الوزارة يؤكد إصدار خطاب بنكى بقيمة 200 ألف ريال إلى الوكيل السعودى على أن يتضمن هذا المستند ما يفيد بأنه تم إرسال خطاب الضمان إلى المملكة.



حذرت الوزارة من أى تأخير فى هذا المستند سوف يعرض الشركة للمخالفة على أن تتقدم الشركات بهذه الأوراق إلى الادارة العامة للسياحة الدينية لغرفة عمليات الحج والعمرة خلف نادى السكة الحديد بمدبنة نصر.



وأكدت غرفة شركات السياحة فى منشور تم تعميمه على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة أن اليوم الأحد هو الموعد النهائى لتقديم خطاب البنك لكل الشركات السياحية التى وثقت عقودها فعليا والتى يجرى إنهاء توثيق عقودها ولن يتم مراجعة أى ملفات لم تستوف خطاب البنك اعتبارا من الاثنين المقبل.



وكشفت إحصائيات وزارة السياحة أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الرحلات فى الأول من مارس الجارى بلغ 14 ألف و500 معتمرا.. كما بلغ عدد الشركات المنفذة لرحلاتهم 154 شركة سياحية.



أكد ناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن حوالى 50 ألف مواطن أنهوا حتى الآن إجراءات أخذ البصمة.. مشيرًا إلى أن المكاتب التى افتتحتها شركة تسهيل مؤخرا ساهمت إلى حد كبير فى الحد من الزحام والتكدس الذى شهدته الأيام الأولى لبدء الإجراءات، كما أن الشركة سوف تفتح خمس مكاتب أخرى ابتداء من اليوم الأحد بمناطق الدلتا والصعيد بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمعتمرين وغيرهم من المسافرين إلى المملكة العربية السعودية.



وقال إن القطاع السياحى طالب ممثلى الشركة بالاستمرار فى زيادة عدد مكاتب الشركة بالمحافظات، بحيث يوجد فى كل محافظة مكتب على الأقل مع مراعاة المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط أن يتوافر بها أكثر من مكتب.



من جانبه، قال أسامة عمارة أمين عام غرفة شركات السياحة، إنه تم أمس السبت غلق باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية المصرية ونظيرتها السعودية نظرًا لأن أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع.. وطلبت الغرفة من الشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا على استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج والعمرة.



وشهدت إجراءات سفر المعتمرين المصريين انفراجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بأخذ البصمة الحيوية التى تنفذها شركة تسهيل السعودية المسئولة عن هذه الإجراءات وذلك بعد زيادة عدد مكاتب الشركة ببعض المحافظات وفقا للتقسيم الجغرافى بما لا تزيد المسافة عن 100 كيلو متر للراغبين فى إنهاء إجراءات البصمة.