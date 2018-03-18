«الدوما»: تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

أكدت نائبة رئيس مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، إيرينا ياروفا، اليوم الأحد، أن منع المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الأوكرانية من المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضي أوكرانيا يعد جريمة دولية وتدخلا مباشرا في الانتخابات، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

ونقل المكتب الصحفي عن نائبة رئيس مجلس الدوما قولها، "إن منع السلطات الأوكرانية المواطنين الروس قسرا من التعبير الحر عن إرادتهم في الانتخابات الرئاسية، يعد جريمة دولية وسابقة".

وأضافت: "هذا هو المكان الذي يجدر أن يتواجد به المراقبون، لتتأكد أوروبا مرة أخرى من أسلوب العصابات لفريق بوروشينكو".

وكانت السلطات الأوكرانية قد منعت المواطنين الروس المقيمين في البلاد، من إمكانية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وفرض أفراد الشرطة والحرس الوطني الأوكرانيين طوقا أمنيا حول مبنى السفارة الروسية في العاصمة كييف، لا تسمح بدخولها إلا للدبلوماسيين.

وتواجه القنصليات الروسية في أوديسا وخاركيف ولفيف إجراءات تقييدية مماثلة.

وبالاضافة إلى ذلك، نظم القوميون الأوكرانيون اعتصاما قرب السفارة الروسية في كييف احتجاجا على إجراء الاقتراع في شبه جزيرة القرم التي قررت في استفتاء شعبي قبل أربع سنوات الخروج من أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.

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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18032018&id=3972d602-fb74-496b-9ec2-1a141cf66c56