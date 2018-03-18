«إيبروم» المصرية تتلقى عرضا لإدارة وصيانة حقل غاز بالعراق

تلقت الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم"، عرضا لتشغيل إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي بحقل سيبا بالعراق، بالشراكة مع شركة "صان مصر"، وفقا لما أكده أمجد الأحمدي، رئيس الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة، برئاسة طارق الملا، وزير البترول؛ لاعتماد نتائج الأعمال عن عام 2017.

وبحسب بيان من الوزارة، اليوم الأحد، قال "الأحمدي"، إن الشركة تلقت عرضا لتشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه الصناعية لحقل الزور بالكويت، كما قامت بتوقيع عدة اتفاقيات تفاهم وتعاون فني مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في المجالات البترولية المختلفة لتعزيز التعاون والتكامل الفني.

وأوضح أن شركته تمكنت خلال 2017 من تطوير أداء ورفع كفاءات مختلف الواحدات الإنتاجية بمعمل ميدور وتقديم الدعم الفني في مشروعات التوسعات الجديدة بميدور، كما ساهمت في رفع معدلات أداء شركتي المصرية لإنتاج البنزين الخطي "إيلاب"، والإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وقدمت الدعم الفني لمشروع الشركة المصرية للتكرير الجاري تنفيذه بمسطرد.

وبحسب "الأحمدي"، تدير الشركة الأرصفة البحرية في مينائي الدخيلة والإسكندرية للقيام بعمليات شحن وتفريغ الناقلات بالمنتجات البترولية المختلفة، كما تقوم بتقديم الدعم والخدمات الفنية لشركات داخل وخارج القطاع كشركات أسود الكربون وسيدي كرير لإنتاج الكهرباء وشيفرون وسونكر وإيثيدكو وخالدة والإسكندرية والعامرية للبترول والمصرية للأسمدة وبترول أبو قير وأسيوط لتكرير البترول والسويس لتصنيع البترول.