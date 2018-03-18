القوات المسلحة تتسلم مقر اللجان الانتخابية بمدينة رأس سدر

تفقد اللواء ماجد عامر، رئيس مدينة رأس سدر، يرافقه وفدا من القوات المسلحة، الأحد، مقر اللجان الانتخابية بمدينة رأس سدر، والتي تضم مركزين ولجنتين فرعيتين إحداهما للرجال، ومقرها مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، والأخر للسيدات، ومقرها مدرسة رأس سدر الصناعية.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات تمهيدا لتسليم اللجان للقوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين بالمدينة يصل إلى 13 ألف و45 ناخبا.

وأوضح أن المدينة تستعد لافتتاح عددا من المدارس والمشروعات خلال احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي منها افتتاح ميدان الرماية بمدرسة الشهيد أيمن عبد الحميد الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة رأس سدر للتعليم الأساسي بالإسكان الاجتماعي الجديد.

وتابع: كما سيتم افتتاح مركز الموهوبين التابع لإدارة رأس سدر التعليمية، ومبنى المرحلة الابتدائية الجديد بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات متعددة المراحل.

رافق رئيس مدينة رأس سدر، عبد الرازق عثمان، مدير عام الإدارة التعليمية، والمهندس عصام أحمد عويس، رئيس مجلس الأمناء والأباء بالإدارة التعليمية، ومحمد عيد، وكيل الإدارة.