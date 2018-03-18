«الشباب والرياضة» تكرم أمهات الشهداء بالغربية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، تحت إشراف محمد إسماعيل، وكيل الوزارة، اليوم الأحد، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، وذلك بمركز شباب محلة مرحوم التابع لإدارة الشباب والرياضة بطنطا.

وتم تكريم 35 أما من الأمهات المثاليات على مستوى قرى مركز طنطا بالإضافة إلى تكريم عدد من أمهات شهداء الجيش والشرطة.

جاء ذلك بحضور يسري الديب، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، ومحمد فتحي، مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا، وحسن العشري، مدير التفتيش المالي، وفوزي الجندي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محلة مرحوم، ومسؤولي التخطيط والمتابعة وعدد من الأهالي والعاملين بالشباب والرياضة.