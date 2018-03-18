رئيس الأكاديمية البحرية: حجم التجارة العالمية ‏يتأثر بالتنمية والإبداع

قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن حجم التجارة العالمية ‏يتأثر إيجابيًا بمدى التنمية والإبداع، وذلك من خلال اجتذاب تكنولوجيات جديدة للمساعدة في إدارة الموارد في نهج ‏أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة والأداء، لذلك نسعى لإيجاد استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية ‏وإدارة سلسلة الإمداد والتنمية البشرية في الصناعة والإتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات في الموانئ ‏واللوجيستيات والعديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل صناعة النقل البحري.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع للنقل الدولي واللوجيستيات «مارلوج 7»، والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس، ولمدة 3 أيام.

‏‏وأضاف «عبدالغفار»، أن «مارلوج 7» يعد أحد مناسبات تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات والتوقعات، مما يساعد في الاستجابة والتفاعل ‏مع هذه المستجدات والمتغييرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى حرصهم على تقديم المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات بصورة تليق بقطاع النقل البحري في المنطقة العربية.

وشدد «عبدالغفار» على أن ‏الأكاديمية حرصت على عقد المؤتمر ‎بهدف جذب المتخصصين والمهتمين بكل ‏ما يتعلق بنواحي التنمية المستدامة في تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية، مؤكدا أن الأكاديمية حريصة على إقامة المؤتمر سنوياً لزيادة الاستفادة من التقنيات والمستجدات المتلاحقة ‏والحديثة للحاق بركب التطور في المجال البحري الدولي، مشيراً إلى الإبداع أصبح أهم محرك للقدرة التنافسية ‏القوية للتنمية الاقتصادية وخاصة في قطاع الموانئ والمجتمع اللوجيستي.

واختتم «عبدالغفار» بالتأكيد على أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تتعاون مع مختلف الدول العربية، من أجل إعداد وتخريج كوادر قادرة على التطوير وأنها لم ولن تتوانى في تقديم المشورة والإسهام في دعم تطوير صناعة النقل البحري في مصر والوطن العربي.