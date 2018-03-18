المصريون بالخارج يختارون رئيس الجمهورية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات

فتحت سفارات مصر في غالبية الدول أبوابها صباح اليوم الأحد في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية؛ للتصويت في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجان الفرعية حتى الساعة التاسعة مساء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ139 مقرًا في 124 دولة، على أن تبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات.

وقد بدأت عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر يوم أمس الأول الجمعة، وتسهيلا من الهيئة الوطنية للانتخابات فيمكن للناخبين إحضار أصل جواز السفر المميكن ساري الصلاحية أو أصل بطاقة الرقم القومي دون الحاجة للتسجيل المسبق، كما يحق لأي مواطن مصري مقيم في الخارج خلال توقيت الانتخابات الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية مصرية بالدولة المتواجد بها.