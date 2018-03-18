«الآثار»: متحف مسلة المطرية المفتوح يستقبل 4 قطع جديدة

استقبل متحف المسلة المفتوح بمنطقة المطرية 4 كتل حجرية كبيرة، والتي تم اكتشافها خلال عامي 2005، و2012 بمنطقة سوق الخميس بالمطرية.

وقال رئيس قطاع الآثار المصرية والرئيس المصري للبعثة الأثرية المصرية الألمانية العاملة بمنطقة المطرية أيمن عشماوي، إن تلك القطع هي عبارة عن الجزء العلوي من تمثال عملاق للملك سنوسرت الأول، منصوع من الجرانيت الأحمر، وجزء آخر لنفس التمثال مصنوع من الكوارتزيت، وعتب بوابة علوي من الكوارتزيت، وكتلة من البازلت عليها بقايا نقوش كتبت باللغة الهيروغليفية.

وأضاف «عشماوي»، أن تلك القطع كانت تزين مدخل معبد الملك رمسيس الثاني في رحاب معبد الشمس بالمطرية.

ومن جانبه، أعرب رئيس البعثة المصرية الألمانية العاملة بالمنطقة، دكتور ديترش راو، عن سعادته بمشاركة البِعثة في إثراء المتحف المفتوح بالعديد من القطع المهمة.

والجدير بالذكر، أن متحف المسلة المفتوح تم افتتاحه منتصف شهر فبراير الماضي، وهو يضم مسلة الملك سنوسرت الأول و135 قطعة أثرية من عصر الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة.