طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، وسمع السكان دوي انفجارات هزت شمال وشرق القطاع.



وأفاد شهود عيان بأنه جرى استهداف موقع صلاح الدين، السبت، وأرض زراعية شمال شرق غزة من قبل طائرات الاحتلال.



وأطلق جيش الاحتلال حتى اللحظة 11 صاروخًا على القطاع من خلال 10 غارات، دون وقوع إصابات.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن القصف واسع النطاق على غزة استهدف أماكن تتبع المقاومة، ردا على زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على السياج الحدودي مع القطاع.



وزعم موقع «0404» العبري أن الطائرات هاجمت عدة أهداف مختلفة، من بينها معمل لتصنيع الصواريخ في غزة.



وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن الطائرات التي شنت الغارات من نوع F16.