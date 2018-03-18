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بث مباشر .. الزمالك 0 - 0 ولايتا ديشا الأثيوبي

الشروق
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 5:51 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 5:51 م

يُقدم لكم موقع «الشروق» خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية

يُذكر أن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بنتيجة هدفين لهدف لصالح الفريق الأثيوبي.


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