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يُقدم لكم موقع «الشروق» خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية
يُذكر أن مباراة الذهاب كانت قد إنتهت بنتيجة هدفين لهدف لصالح الفريق الأثيوبي.