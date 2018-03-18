الحكومة توافق على خطة التنمية متوسطة المدى

وزير الإسكان: سنرى ناطحات السحاب لأول مرة بمصر في منطقة الأعمال المركزية

الشرطة الفرنسية تغلق الشارع المؤدي للسفارة المصرية بباريس لتأمين الأعداد الكبيرة للناخبين

فيديو.. «الخارجية»: إقبال المصريين على الانتخابات «رائع ويرد على أعداء مصر»