انطلاق اليوم الثالث لتصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا

انطلق اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ويلنجتون من سفارة مصر بنيوزيلاندا.



وبدأ المواطنون المصريون من أبناء الجالية في التوافد على المقر الانتخابي للأدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.



وتتواصل عملية التصويت بالسفارة حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لنيوزيلاندا ثم تبدأ عملية فرز الأصوات، وتواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فتح أبوابها في اليوم الثالث للانتخابات بالتوالي وفق توقيت كل دولة.



وشهد اليوم الثاني للانتخابات إقبالا كثيفا من جانب جموع المواطنين المصريين في الخارج الذين حرصوا على المشاركة، حيث قامت مجموعة من المواطنين المصريين في أنجولا بالإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع بالسفارة المصرية بلواندا في حضور السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في أنجولا، والقنصل أبو بكر الأشرفي.



كما شهدت السفارة المصرية بقبرص إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجالية وتحول الحرم الانتخابي إلى ساحة احتفال ترفرف عليها إعلام مصر التي حملها الناخبون والأطفال والشباب على أنغام الأغاني الوطنية والزغاريد.