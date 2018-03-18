أستراليا: لا توجد خطط لاستخراج تأشيرة خاصة لمزارعي جنوب أفريقيا البيض

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، اليوم الأحد، إن أستراليا ليس لديها خطط لاستخراج تأشيرة خاصة لمزارعي جنوب أفريقيا البيض وذلك للهروب من العنف والاضطهاد.



وتسبب وزير الشؤون الداخلية، بيتر دوتون، في خلاف دبلوماسي مع جنوب أفريقيا قبل أيام عندما قال إن مزارعي جنوب إفريقيا البيض يستحقون "اهتمامًا خاصًا" للحصول على المساعدة من "دولة متحضرة" مثل أستراليا هربا من الاضطهاد.



لكن بيشوب قالت لشبكة «إية.بي.سي» الإخبارية الأسترالية، إنه لا توجد خطط لمنح المزارعين البيض الأولوية على مقدمي طلبات التأشيرات الإنسانية الأخرى.



وقالت بيشوب لبرنامج "انسايدرز" على شبكة «إيه.بي.سي» "أعتقد أن مصداقية البرنامج الإنساني تأتي من حقيقة أنه غير تمييزي وأن كل طلب يتم تقييمه من حيث أحقيته".



وتابعت "هذا هو الحال في ظل حكومة تيرنبول، وعلى حد علمي، لا توجد خطط لتغيير برنامج التأشيرات هذا".



يذكر أن حكومة جنوب أفريقيا طلبت تفسيرا من المفوض السامي الأسترالي في العاصمة الإدارية للبلاد بريتوريا بعد نشر تصريحات داتون في صحيفة «ديلي تلجراف» يوم الأربعاء الماضي.